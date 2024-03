POL-MFR: (222) Versammlungsgeschehen am Montag (04.03.2024) - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots) - Ein oder mehrere Täter beschädigten im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (22.02.2024) und Samstagmorgen (24.02.2024) mindestens 20 Autos im Stadtteil Rennweg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Fahrzeuge waren am Straßenrand in der Mathildenstraße und Heerwagenstraße abgestellt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde an den Autos teilweise der Lack verkratzt. Nach ersten Schätzungen beläuft ...

