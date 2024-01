Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Segelyacht sinkt im Wilhelmshavener Hafen

Oldenburg (ots)

Am 14.01.2024, gegen 09:30 Uhr, ist eine Segelyacht an ihrem Liegeplatz an der Wiesbadenbrücke aus bislang ungeklärter Ursache gesunken. Ein Anwohner in der Nähe hatte den Umstand bemerkt und diesen umgehend bei der Polizei gemeldet . Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven sowie die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven konnten vor Ort kein Austreten von Betriebstoffen feststellen. Der Eigentümer ist bislang unbekannt. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

