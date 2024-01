Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Segelyacht sinkt im Oldenburger Stadthafen

Oldenburg (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 09:00 Uhr erreichte die Wasserschutzpolizei Brake und gleichzeitig die Berufsfeuerwehr Oldenburg die Nachricht über eine gesunkene Segelyacht am Stadthafen in Oldenburg. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich um eine 10,60m lange und 3,60m breite Segelyacht handelt, die auf ebenen Kiel auf den Hafengrund gesunken ist. Da Dieselkraftstoff austrat, legte die Feuerwehr Ölschlängel über die ganze Breite des Stadthafens aus. Die Eignergemeinschaft ist nun in der Pflicht, eine Bergung vornehmen zu lassen. Zur Ursache des Sinkens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

