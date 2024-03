Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (223) Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Nürnberg (ots)

Bereits am frühen Sonntagmorgen (11.02.2024) schlugen zwei Unbekannte einen Mann in der Nürnberger Innenstadt zu Boden und verletzten ihn hierdurch leicht. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet um Zeugenhinweise.

Der 26-jährige Mann befand sich in den frühen Morgenstunden in einer Gaststätte in der Grasersgasse in Nürnberg. Hier geriet er gegen 06:00 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache in Streit mit zwei bislang unbekannten Männern.

Der zunächst verbale Streit verlagerte sich im weiteren Verlauf vor die Gaststätte, wo der 26-Jährige von den beiden unbekannten Männern geschlagen und offenbar am bereits am Boden liegend getreten wurde. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort durch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des 26-Jährigen, können die beiden unbekannten Männer nicht näher beschrieben werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, welche den Streit in der Gaststätte oder die körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 in Verbindung zu setzen.

Zudem wird die Person, welche den verletzten Mann fand und die Polizei über den Notruf in Kenntnis setzte, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell