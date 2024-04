Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Winterberg OT Niedersfeld (ots)

Ein 63-jähriger Kradfahrer aus Werl befuhr am heutigen Samstag, gegen 15:00 Uhr die B 480 aus Richtung Winterberg in Richtung Olsberg. Zwischen dem Abzweig Ruhrquelle und der Ortschaft Niedersfeld, kam der Kradfahrer in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte dort mit einem Bus im Gegenverkehr. Der Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Im Bus befanden sich 18 Fahrgäste. Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Die B 480 ist für die Dauer der Unfallaufnahme an der Unfallörtlichkeit komplett gesperrt. (ps)

