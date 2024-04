POL-HSK: 27-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg: Im Zeitraum von Donnerstag 4 Uhr bis 5:50 Uhr sind Unbekannte in ein Pförtnerhaus einer Firma in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Inneren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 10:45 Uhr sind Unbekannte in einen ...

