Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Einladung zum Pressetermin

Hannover (ots)

Spatenstich für den Neubau des Kriminaltechnischen Instituts im Landeskriminalamt Niedersachsen

Spatenstich für das bundesweit modernste Kriminaltechnische Institut (KTI): Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen erhält in den nächsten vier Jahren an seinem Standort "Am Waterlooplatz" in Hannover einen Neubau. Rund 155 Mio. Euro, zuzüglich 17 Mio. Euro für die Herrichtung der Infrastruktur und Außenanlagen, wurden dafür im vergangenen Jahr bewilligt. Unter dem neuen Dach des KTI entstehen mehr als 400 Labore, aber u. a. auch ein Röntgenraum, ein Faradayscher Käfig, ein Wasser-Beschussbecken, eine Halle zum Bedampfen von z. B. PKW und ein Schulungszentrum mit Tatortwohnung. Der hochmoderne Neubau wird die Nutzung von erneuerbaren Energien nach Gebäudeenergiegesetz deutlich übererfüllen. Auch eine Dachbegrünung ist vorgesehen.

In den vergangenen Monaten sind auf dem ehemaligen Parkplatz am LKA bereits Sondierungsarbeiten vorgenommen worden, der Spatenstich folgt nun. Dafür werden die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, der Niedersächsische Finanzminister, Gerald Heere, der Präsident des LKA Niedersachsen, Friedo de Vries, der Leiter des Staatlichen Baumanagements Hannover, Alexander Schaub, und der hauptverantwortliche Architekt Michael Nusser, selbst zum Spaten greifen.

Wir laden Medienvertretende ein, dabei zu sein am:

Montag, 21. August 2023, 10 Uhr bis 11 Uhr,

LKA Niedersachsen, Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover

Bitte kommen Sie direkt zum Bauplatz, Einfahrt von der Lavesallee Richtung Stadtmitte.

Der Termin ist für Ton- und Bildaufnahmen geeignet. Das Einholen von O-Tönen ist selbstverständlich möglich.

Ihre verbindliche Anmeldung richten Journalistinnen und Journalisten bitte bis spätestens Freitag, 18.08.2023, 12:00 Uhr, an die LKA-Pressestelle unter pressestelle@lka.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell