Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum/Husum: Einbrüche in Kindergarten, Kirche und Café

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt in mehreren Einbrüchen, die sich in den vergangenen Tagen in Breklum und Husum ereignet haben.

In der Nacht zu Mittwoch (26.07.23) gelangten die Täter auf unbekannte Weise in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Küsterstraße in Breklum. Sie entwendeten aus einem Büro Laptops und Bargeld.

Außerdem wurde am Mittwoch ein Einbruch in die Kirche in Breklum bekannt, der sich auch in den Tagen zuvor ereignet haben könnte. Unbekannte Täter brachen einen Schrank im Kirchenraum auf. Gestohlen wurde ein Camcorder "Panasonic" mit Stativ und eine Musikbox.

Zudem ermittelt die Polizei nach einem Einbruch in ein Café in der Schiffbrücke in Husum. Dort wurde die Tür aufgehebelt und eine Spendendose mit Bargeld gestohlen. Die Tat dürfte im Zeitraum von Montag - Mittwoch begangen worden sein.

Zeugen und Hinweisgeber zu den Taten oder den Tätern werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Husum in Verbindung zu setzen (Tel.: 04841 - 830 0)

