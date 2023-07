Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Dr. Christian Vidal ist neuer Leiter des Kriminaltechnischen Instituts

Hannover (ots)

Christian Vidal ist seit dem 01.07.2023 der neue Leiter der Abteilung 5 - Kriminaltechnisches Institut (KTI) im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen. Zuvor hat er das Dezernat 53 im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen geleitet. Chemiedirektor Dr. Vidal folgt auf den Leitenden Kriminaldirektor Karsten Follert.

"Dr. Christian Vidal ist ein hochanerkannter Experte für chemische Untersuchungen und Analysen in der Kriminaltechnik. Er verfügt über ein umfangreiches kriminaltechnisches Erfahrungswissen und kennt bereits die Strukturen und Prozesse des KTI. Genau dieses Fachwissen braucht die Abteilung 5 zur zukunftssicheren Ausrichtung für die Polizei Niedersachsen", sagt Friedo de Vries, Präsident des LKA Niedersachsen.

Der neue Leiter des KTI, Dr. Vidal, ist bereits seit Januar 2010 für das LKA Niedersachsen tätig. Er war in den 13 Jahren als Dezernatsleiter Chemie für eine Vielzahl von Untersuchungen und Gutachten zuständig. Vor seiner Zeit beim LKA Niedersachsen war Dr. Vidal noch an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, der Medizinischen Hochschule Hannover und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe tätig. Der 54-Jährige hat zuvor Chemie in Konstanz, Marburg, Lille und Hannover studiert.

"Es freut mich, dass ich auch in meiner neuen Funktion weiterhin eng mit dem Team des KTI zusammenarbeiten werde. Die Fachexpertise aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen und technischen Disziplinen zusammen zu führen, ist eine unwahrscheinlich spannende Aufgabe. Es ist mir wichtig, Innovationen zu fördern, fachliche Impulse zu geben und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeitsprozesse neu und effizient zu gestalten. Wesentliche Handlungsfelder sind dabei die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz neuer Technologien und Untersuchungsverfahren. Mein Ziel ist es, das KTI als anerkannte Servicestelle für die Polizei in Niedersachsen weiterzuentwickeln und damit einen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung zu leisten", sagt Dr. Christian Vidal, Leiter der Abteilung 5 - Kriminaltechnisches Institut.

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell