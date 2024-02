Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Fahrzeugführer und leitet Verfahren gegen 39-Jährigen ein

Varel (ots)

Am vergangenen Samstag kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Varel, nach dem die Polizei Varel einen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Friesland sucht.

Was ist geschehen?

Gegen 17.30 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Dangaster Straße in Richtung Zum Jadebusen, als dieser durch einen 39-Jährigen zum Anhalten gezwungen wurde, der auf die Straße trat. Der 39-Jährige aus Varel versuchte anschließend den Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug zu ziehen.

Aufmerksame Zeugen konnten dieses verhindern und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne dass seine Personalien festgestellt werden konnten. Es ist lediglich bekannt, dass er einen älteren Pkw der Marke VW Passat in Grau oder Schwarz mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Friesland fuhr.

Insbesondere dieser Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04441 923-0 in Verbindung zu setzen.

Der 39-Jährige, gegen den die Beamten ein Strafverfahren einleiteten, musste aufgrund seines alkoholisierten Zustandes anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland