POL-WHV: Kontrolle auf der B 210 - Verfügungseinheit der PI Wilhelmshaven/Friesland überprüft 60 Fahrzeuge

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland führte am 13.02.2024 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr eine gesamtheitliche Verkehrskontrolle an einer Kontrollstelle in beide Fahrtrichtungen auf der Oldenburger Straße (B 210) in Höhe der Maadebrücke durch. Zielrichtung bei den Fahrzeugen war die Verkehrssicherheit sowie das Vorhandensein von Warndreieck, Verbandkasten und Warnwesten. Bei den Fahrzeugführern*innen lag ein besonderer Augenmerk auf die Themen Ablenkung, z.B. Handynutzung sowie auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fahrerlaubnis. Bei den Lkw überprüften die Kontrolleure die Einhaltung von Sozialvorschriften sowie die ordnungsmäßige Ladungssicherung. +++ Ergebnis +++ In dem o.g. Zeitraum kontrollierten die Beamten*innen rund 60 Fahrzeuge. Zwar waren alle Fahrzeugführer*innen verkehrstüchtig und verfügten über die notwendige Fahrerlaubnis, jedoch war fast jedes zweite Fahrzeug zu beanstanden. In den meisten Fällen fehlten die sicherheitsrelevanten Gegenstände oder die Hauptuntersuchung war abgelaufen. Bei allen vier kontrollierten Lkw Allerdings stellten die Beamten*innen Verstöße im Bereich der Sozialvorschriften, d.h. den Lenk- und Ruhezeiten, sowie der Ladungssicherung fest. "Wir wollten die Verkehrsteilnehmer*innen zur Einsicht bringen und haben viele Gespräche geführt", so Sven Schwarz, Leiter der Verfügungseinheit. "Uns geht es um Nachhaltigkeit, nicht um das Abkassieren", so Schwarz weiter. Aber die Vielzahl der Verstöße zeigt der Polizei ganz deutlich, dass solche Kontrollen erforderlich sind. Dass der Polizei auch Tiere am Herzen liegen zeigte das Gespräch mit einer Fahrzeugführerin: Bei der Kontrolle wiesen die Kontrolleure die Fahrzeugführerin hinsichtlich richtiger "Ladungssicherung" ihres Hundes zum Schutz des Tieres sowie ihrer Person selbst hin.

