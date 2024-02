POL-WHV: Tödlicher Arbeitsunfall in Jever

Zetel (ots) - Aus einem Am Wall abgestellten Transporter wurden im Zeitraum von Freitag bis Montag mehrere Werkzeuge entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 98959-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: ...

