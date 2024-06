POL-RTK: BMW-Teile im Visier von Dieben +++ Mehrere Betrugsformen angewandt +++ Motorradfahrerin stürzt +++ Fahrzeug von Unbekannten ramponiert +++ LKW setzt zurück und beschädigt Pkw - Unfallflucht

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. BMW-Teile im Visier von Dieben,

Idstein, Veitenmühlberg, Montag, 24.06.2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 25.06.2024, 15:00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Dienstag schlugen Autoteilediebe in Idstein zu. Die Objekte der Begierde waren Anbauteile von BMW. In einem unbeobachteten Moment suchten die Täter einen geparkten 1er BMW in der Straße "Veitenmühlberg" auf und entriegelten diesen offenbar mithilfe eines technischen Hilfsmittels. Anschließend bauten sie das Lenkrad, das Navigationssystem und das Autoradio aus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Wert der Teile summiert sich auf etwa 6.000 Euro. Bei dem Ausbau entstand zusätzlich ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter sogenannte Funkwellenverlängerer nutzten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Die Polizei in Idstein ermittelt und bittet unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 um Hinweise.

2. Mehrere Betrugsformen angewandt,

Rheingau-Taunus-Kreis, Juni 2024

(fh)In den vergangenen Tagen hatten es sich Betrüger erneut zur Aufgabe gemacht, Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis um ihre Ersparnisse zu bringen.

Ein Täter kontaktierte einen Mann aus Niedernhausen per WhatsApp und gaukelte ihm vor, dass er das Kind des Angeschriebenen sein würde. Nachdem das Vertrauen hergestellt worden war, bat der Betrüger um Überweisungen von mehreren Tausend Euro. Diese führte der Mann auch aus, im guten Glauben dem eigenen Nachwuchs zu helfen. Knapp 2.600 Euro wechselten hierbei die Konten.

Bereits am vergangenen Donnerstag haben Microsoft-Betrüger versucht einen Mann aus Eltville hinters Licht zu führen. Der Geschädigte erhielt einen Anruf des vermeintlichen Mitarbeiters, in dessen Verlauf er dem Unbekannten Zugriff auf seinen PC gewährte. Als der Unbekannte ihn dann aufforderte, Gutscheinkarten zu erwerben und deren Codes zu übermitteln, wurde der Senior stutzig und beendete das Telefonat. Bislang ist ihm kein finanzieller Schaden entstanden.

Ebenfalls in den vergangenen Tagen biss die falsche Staatsanwaltschaft bei einem Rentner aus Lorch auf Granit. Diese versuchte den Mann am Telefon zu überzeugen, dass seine Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und er nun eine Kaution für sie hinterlegen müsse, um eine Gefängnisstrafe abzuwenden. Der Senior war zunächst geschockt, legte jedoch nach der Forderung der hohen Geldsumme auf. Die Polizei appelliert erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen und Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Weiterhin wird kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma sich unaufgefordert bei Ihnen melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie zuvor noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig! Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld! Sollten Sie durch derartige Betrugsmaschen geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

3. Motorradfahrerin stürzt,

Landesstraße 3032, Taunusstein/Strinz-Margarethä, Dienstag, 25.06.2024, 20:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist ein junge Motorradfahrerin beim Befahren der Landesstraße 3032 zwischen Taunusstein und Strinz-Margarethä zu Fall gekommen und hat sich verletzt. Um 20:00 Uhr befuhr die 18-Jährige mit ihrem Motorrad der Marke Honda die Landesstraße von Taunusstein nach Strinz-Margarethä. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Heranwachsende nach rechts von der Straße ab und stürzte im dortigen Seitengraben. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung untersuchte die Fahrerin vor Ort, ein Transport ins Krankenhaus war nicht von Nöten. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

4. Fahrzeug von Unbekannten ramponiert,

Taunusstein-Hahn, Forsthausstraße, Freitag, 24.05.2024 bis Donnerstag, 20.06.2024

(fh)In den vergangenen Wochen wurde ein Fahrzeug in Taunusstein-Hahn gleich mehrfach zum Ziel von Vandalen. Am Montag wandte sich der Besitzer eines roten Opel Corsa an die Polizei, da er zum wiederholten Male Beschädigungen an seinem immerzu in der Forsthausstraße abgestellten Fahrzeug festgestellt hatte. Neben Kratzern wies das Fahrzeug nun mehrere Stiche in den Reifen auf. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Da bislang noch keine Hinweise in der Sache vorliegen, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung. Personen, die im zurückliegenden Monat in der Forsthausstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

5. Lkw setzt zurück und beschädigt Pkw - Unfallflucht, Bad Schwalbach, Nicolaus-August-Otto-Straße / Landesstraße 3456, Dienstag, 25.06.2024, 13:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag hat ein Lkw im Rahmen eines Wendemanövers ein Auto beschädigt. Der verantwortliche Fahrer flüchtete anschließend. Gegen 13:00 Uhr fuhr der Lkw samt Anhänger von der Landesstraße 3456 in die Nicolaus-August-Otto-Straße ein. Nach dem Abbiegen stoppte der Lkw Zeugenaussagen zufolge plötzlich und setzte den Rückwärtsgang ein. Dabei übersah der Fahrer jedoch den dahinter wartenden VW Golf eines 25-Jährigen und stieß mit dessen Front zusammen. Im Anschluss fuhr der Lkw ohne anzuhalten weiter in Richtung des Amtsgerichts. Der Sachschaden am VW beträgt knapp 4.000 Euro.

Da vom Verursacherfahrzeug kein Kennzeichen vorliegt, bittet die Polizei in Bad Schalbach um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

