PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 15- und 17-Jährige steigen in Schwimmbad ein und leisten erheblichen Widerstand +++ Einbrecher scheitern bereits an Zugangstür +++ Pedelec vor Schulgebäude gestohlen +++ Motorradfahrer stoßen zusammen

Bad Schwalbach (ots)

1. 15- und 17-Jährige steigen in Schwimmbad ein und leisten erheblichen Widerstand, Aarbergen, Michelbach, Festerbachstraße, Donnerstag, 27.06.2024, ab 0:00 Uhr

(he) In der vergangenen Nacht stiegen zwei jugendliche Mädchen auf das Gelände des Freibades in Aarbergen Michelbach und versuchten dort in einen Kiosk einzubrechen. Bei der anschließenden Festnahme leisteten die Jugendlichen erheblichen Widerstand und verletzten hierbei sich selbst sowie drei Einsatzkräfte. Um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei von einer Jugendeinrichtung darüber informiert, dass die zwei Mädchen unberechtigt die Einrichtung verlassen hätten. Schnell gab es Hinweise darauf, dass sie sich in das Schwimmbad begeben wollten. Entsandte Streifen machten entsprechende Feststellungen, auf eine Ansprache reagierten die Mädchen jedoch nicht, bzw. nur mit Beleidigungen und Drohungen gegenüber den Einsatzkräften. Als die Streifen das Gelände nun betraten und die zwei kontrollieren wollten, schlugen, traten und spuckten sie um sich. Unter lautem Schreien leisteten beide erheblichen Widerstand während ihrer Festnahme. Hierbei wurden nach derzeitigem Stand eine Polizeibeamtin, zwei Polizeibeamte sowie die zwei Jugendlichen verletzt. Beide versuchten sich darüber hinaus während der Festnahme selbst zu verletzen. Um den Gesundheitszustand der Mädchen zu überprüfen, wurden diese mit je einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Auch im Rettungswagen versuchten sie sich zu befreien, schlugen weiterhin um sich und schrien lauthals. Durch die verständigte Staatsanwaltschaft wurden Blutentnahmen bei den Mädchen angeordnet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und abschließender Untersuchung im Krankenhaus wurden beide wieder ihrer Unterkunft zugeführt.

2. Einbrecher scheitern bereits an Zugangstür, Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Sonntag, 23.06.2024, 08:00 Uhr bis Mittwoch, 26.06.2024, 18:15 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen kam es im Eltviller Stadtteil Hattenheim zu einem Einbruchsversuch. Den Spuren am Tatort nach zu urteilen, hatten Einbrecher zwischen Sonntagfrüh und Mittwochabend das Grundstück in der Waldbachstraße betreten und dort versucht, eine seitliche Zugangstür mit stumpfer Gewalt zu öffnen. Dies gelang den Unbekannten jedoch nicht, sodass sie unverrichteter Dinge und ohne Beute gemacht zu haben, das Weite suchten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Pedelec vor Schulgebäude gestohlen, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Mittwoch, 26.06.2024, 07:20 Uhr bis 15:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs haben Fahrraddiebe in Geisenheim zugeschlagen. Gegen 07:20 Uhr schloss ein Mann aus Rüdesheim sein Zweirad auf einem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Rüdesheimer Straße ab. Als er gegen 15:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlt von dem grauen Pedelec der Marke "Cannondale" im Wert von etwa 3.500 Euro jede Spur. Das Schloss hatten die Täter dagegen zurückgelassen.

Die Polizei in Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Motorradfahrer stoßen zusammen, Landesstraße 3321, Heidenrod, Mittwoch, 26.06.2024, 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag geriet ein Motorradfahrer bei Heidenrod in den Gegenverkehr und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Zweiradfahrer zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor ein 56-jähriger Harley Davidson-Fahrer beim Befahren der Landesstraße 3321 zwischen Heidenrod und der Bundesstraße 54 die Kontrolle über seine Maschine und rutschte in den Gegenverkehr. Dort stieß er dann mit einem 62-Jährigen zusammen, welcher auf einem Motorrad der Marke BMW unterwegs war. Während der Unfallverursacher nach einer Erstversorgung von einem Rettungswagen vor Ort entlassen werden konnte, musste der BMW-Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

