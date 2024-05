Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholen trotz Gegenverkehr (14.05.2024)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr ist es auf der Kreisstraße 5719 zwischen Burgberg und Weiler zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, bei dem mehrere Personen gefährdet worden sind. Eine 38-Jährige war mit ihrem Wagen in Richtung Weiler unterwegs. Ein hinter ihr fahrender 66-Jähriger versuchte dann sie trotz Gegenverkehr zu überholen. Die Geschädigte, der Überholer und der Fahrer im Gegenverkehr mussten eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend setzte der Tesla-Fahrer sein Auto wieder hinter den Lada der Geschädigten. Der Fahrer im Gegenverkehr setzte seinen Weg in Richtung Burgberg fort. Der Fahrer des Tesla bedrängte die 30-Jährige während der Weiterfahrt und überholte sie in einer unübersichtlichen Kurve. Die Polizei in St. Georgen hat die Ermittlungen zu einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Personen, - insbesondere den Fahrer im Gegenverkehr - die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07724/949500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell