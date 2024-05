Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Straße "Roter Weg" - rund 10.000 Euro Schaden (13.05.2024)

Schramberg (ots)

Am Montagabend hat sich auf der Straße "Roter Weg" ein Unfall ereignet, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden ist. Eine 84-Jährige fuhr gegen 19.30 Uhr, mit einem Mercedes rückwärts aus der Einfahrt eines Grundstücks und touchierte dabei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite haltenden Skoda Octavia einer 40 Jahre alten Frau. Die Polizei schätzte den Schaden an beiden Autos auf je rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell