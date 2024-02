Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener Frau flüchtet nach Verkehrsunfall

Saarbrücken (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht kam es heute um Mitternacht in Saarbrücken in der Straße An der Römerbrücke. Eine 34-jährige Frau stieß zunächst mit ihrem Ford Fiesta gegen einen geparkten PKW und flüchtete dann im Anschluss über die BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis. Infolge des Unfalls war ihr Wagen vorne rechts stark beschädigt. Der Fiesta wurde nur noch auf dem Felgenkranz und der Bremsscheibe bewegt. Der dadurch verursachte Funkenflug war nicht zu übersehen. Kurz vor der Autobahnausfahrt Saarlouis Mitte konnte die Frau angehalten und kontrolliert werden. Sie stand merklich unter alkoholischer Beeinflussung. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ihr Führerschein einbehalten.

