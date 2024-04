Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Gartenbox in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache brannte in der Nacht auf Donnerstag eine Gartenbox in Bretzfeld-Schwabbach. Eine Zeugin bemerkte das Feuer im Lupinenweg gegen 0.45 Uhr und wählte den Notruf. Im Garten des Grundstücks befand sich eine Box mit Utensilien für den Garten, die zu brennen begann. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde neben der Box auch eine Liege beschädigt und die Fassade verrußt. Der Schaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Unfall an Autobahnabfahrt

Zwei Pkws kollidierten am Mittwochvormittag in der Neuenstadter Straße in Öhringen. Der 60-jährige Fahrer eines Seat war gegen 11.10 Uhr auf der A6 von Nürnberg in Richtung Öhringen unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Öhringen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 32-jähriger Porsche-Lenker gemeinsam mit seiner 2 Jahre alten Tochter auf der Landesstraße 1088 von Öhringen in Richtung Unterohrn. Vermutlich übersah der 60-Jährige den Porsche und fuhr auf die Landesstraße. Dort kollidierten die Pkws und es entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro. Die 2-jährige Mitfahrerin im Porsche wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Weißbach: Seat-Fahrerin leicht verletzt

Ein Mercedes und ein Seat kollidierten am Mittwochmorgen in Weißbach. Der 48-jährige Fahrer des Mercedes fuhr gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 1046 von Westernhausen in Richtung Crispenhofen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Seat aus einem Grundstück auf die Landesstraße in Richtung Westernhausen und übersah dabei vermutlich den Wagen des 48-Jährigen. Die Pkws kollidierten und der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und sein Fahrzeug abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

