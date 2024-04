Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.04.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Hardthausen-Kochersteinsfeld: Wohnungsbrand

Am Mittwochnachmittag konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in Hardthausen-Kochersteinsfels zeitnah unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Gegen 16 Uhr meldeten Personen eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Mittlere Gasse. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese einen Zimmerbrand in einer Wohnung fest und begannen direkt mit den Löschmaßnahmen. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Mehrfamilienhaus konnte verhindert und der Brand letztendlich gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Wohnungsbrandes wurden aufgenommen und dauern noch an.

