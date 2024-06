PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers+++Verkehrsunfallfluchten+++Versuchter Einbruch in Wohnhaus+++Beleidigungen enden in einer körperlichen Auseinandersetzung +++

Bad Schwalbach (ots)

+++Tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers+++ L3272, Samstag, 29.06.2024, 15:40 Uhr Am Samstag, den 29.06.2024 verunglückte ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Geisenheim am Nachmittag tödlich. Dieser befuhr mit seinem Motorrad die L3272 aus Richtung Lorch kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim (OT Presberg). In einer Linkskurve verlor der Fahrer vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin er stürzte und gegen eine Stahlstrebe der Leitplanke geschleudert wurde. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber zur Uni-Klinik Mainz transportiert werden musste. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Landstraße von etwa 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Im Laufe der Nacht verstarb der junge Mann an seinen schweren Verletzungen.

+++Verkehrsunfallflucht+++ Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Donnerstag, 27.06. 15:00 Uhr - Freitag, 28.06.2024, 12:00 Uhr Auf dem Anwohnerparkplatz im Lenzhahner Weg kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Das verursachende Fahrzeug touchierte beim Parkvorgang die rechte Frontstoßstange eines silbernen VW Passat und verursachte hierbei Sachschaden im Wert von 800 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der 06126 9394-0 entgegen.

+++Versuchter Einbruch in Wohnhaus+++ Schlangenbad, Vordelbacher Straße, Freitag 28.06.2024, 19:35 Uhr Durch den Hauseigentümer wurden am Freitagabend Beschädigungen an Fenster und Terassentür im Erdgeschoss festgestellt. Die Täter hatten versucht durch Aufhebeln in das Wohnhaus zu gelangen. Sie scheiterten jedoch, da die Terassentür und das Fenster von innen abgeschlossen waren. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 EUR geschätzt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

+++Beleidigungen enden in einer körperlichen Auseinandersetzung +++ Bad Schwalbach, Eichendorffstraße, Freitag, 28.06.2024, 21:03 Uhr Am Freitagabend gerieten ein 42-jähriger iranischer und ein 27-jähriger irakischer Staatsangehöriger, beide in Bad Schwalbach wohnend, in Streit. Auf Beleidigungen folgten Handgreiflichkeiten. Beide Beteiligten benötigten keine medizinische Versorgung vor Ort. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen Beide eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

+++Verkehrsunfallflucht+++ Taunusstein, Aarstraße 100, Samstag, 29.06.2024, 16:12 Uhr Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Schwalbach parkte seinen Opel Zafira auf dem Parkplatz eines dortigen Geschäfts. Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung an seinem Pkw fest. Der Unfallverursacher war von der Unfallstelle geflüchtet. Bei der Verkehrsunfallflucht entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR. Hinweise über den Unfallverursacher werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr. 06124-7078-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell