POL-RTK: +++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin und Kleinkind+++Hoher Sachschaden nach Abbiegeunfall B417+++

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin und Kleinkind+++Hoher Sachschaden nach Abbiegeunfall B417

Bad Schwalbach (ots)

(ck) Bad Schwalbach, Schmidtberg, Freitag, 28.06.2024, 12:30 Uhr

Am Freitag kam es in Bad Schwalbach in der Straße Am Schmidtberg gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 27- Jährige Fußgängerin und ihr Kleinkind schwer verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus Heidenrod die Straße Am Schmidtberg aus Richtung Adolfstraße mit ihrem PKW Opel. Auf Höhe des dortigen Fußgängerüberweges befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 27- Jährige Bad Schwalbacherin mit ihrem 1 ½- Jährigen Kleinkind, welches sie auf dem Arm trug. Die Autofahrerin übersah die Mutter mit ihrem Kind und kollidierte mit dieser. Beide stürzten in Folge des Zusammenstoßes und wurden schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus. Am PKW der Fahrzeugführerin entstand Sachschaden. Die Straße Am Schmidtberg war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden daher gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 in Verbindung zu setzen.

(ck) Taunusstein, B417 Abfahrt Taunusstein-Orlen, Freitag, 28.06.2024, 17:15 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitag gegen 17:15 Uhr auf der Bundesstraße 417 bei Taunusstein-Orlen. Der 69-Jährige Fahrer eines BMW wollte aus Taunusstein-Orlen kommend auf die B417 in Fahrtrichtung Wiesbaden auffahren. Hierbei übersah der aus Berlin stammende Fahrzeugführer einen 27-Jährigen aus Hofheim, der mit seinem PKW Opel die B417 aus Wiesbaden kommend in Richtung Limburg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand jedoch an beiden, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt 10000 Euro. Für die folgenden Abschleppmaßnahmen musste die B417 an der Unfallstelle teilweise gesperrt werden.

