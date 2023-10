Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Türöffnung für den Rettungsdienst & Ölspur im Stadtgebiet

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu drei Einsätzen gerufen. Bereits am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr gegen 15:30 Uhr auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal aus. Ein gemeldeter Verkehrsunfall bestätigte sich nicht. Ein Fahrzeug befand sich mit einem Motorschaden auf dem Seitenstreifen. Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht notwendig.

Am frühen Samstagmorgen wurden Kräfte um 02:49 Uhr zu einem Wohnhaus an der Wilhelm-Kraft-Straße alarmiert. Für den Rettungsdienst musste dort Zugang zu einer Wohnung geschaffen werden. Über ein gekipptes Fenster wurde sich mittels Spezialwerkzeug Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft, die Wohnungstür von innen geöffnet und so die medizinische Versorgung einer gestürzten Person ermöglicht. Anschließend leistete die Feuerwehr noch Tragehilfe zum Rettungswagen. Nach einer Stunde war der Einsatz für die sieben ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendet.

Am Samstagabend streute die Feuerwehr von 19:44 bis 21:30 Uhr eine längere Ölspur, die von der Schevener Straße über die Haßlinghauser und Bochumer Straße bis zum Stadtgebiet Witten verlief, mit rund 250 kg Bindemittel ab. Eine Kehrmaschine reinigte die betroffenen Stellen anschließend. Insgesamt waren 17 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell