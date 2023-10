Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze am Mittwoch

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch führte die Feuerwehr Sprockhövel mehrere Einsätze durch.

Um 8:54 Uhr wurde die Feuerwehr zur Absicherung des Rettungsdienstes auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster gerufen. Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes standen auf dem Seitenstreifen und behandelten einen Patienten. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab. Der fließende Verkehr wurde vom Einsatz nicht betroffen.

Weitere Einsätze erfolgten durch ausgelöste Brandmeldeanlagen. Um 12:14 Uhr löste eine Anlage in einem Gebäude an der Hartkortstraße aus und um 17:00 Uhr an der Otto-Brenner-Straße. In beiden Fällen wurden die Gebäude kontrolliert. Die Einsatzkräfte mussten nicht aktiv werden.

Um 22:35 Uhr wurde eine Ölspur gemeldet. Die Ölspur führte vom Engelsfeld bis zur Stefansbecke. Die Ölspur wurde abgestreut und das Bindemittel mit einer Kehrmaschine anschließend aufgenommen. Der Einsatz dauert ca. 2,5 Stunden und es wurden 40 Säcke Bindemittel benötigt.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell