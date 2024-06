Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Audi - Zeugenaufruf!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand einen in der Körnerstraße geparkten Audi. Das Fahrzeug wurde an mehreren Stellen im Bereich der Motorhaube, Stoßstange und des Radkastens verkratzt. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 4.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

