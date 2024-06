Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Dreister Dieb entwendet Handtasche - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr parkte ein 33-jähriger Mann sein Fahrzeug in der Theodor-Körner-Straße und verließ dieses kurzzeitig, während sein Sohn auf der Rückbank wartete. Während der kurzen Abwesenheit des 33-Jährigen nutzte ein bisher unbekannter Täter die Gelegenheit, öffnete die Beifahrertür, stahl eine Handtasche vom Beifahrersitz und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: schwarze Haare, kein Bart, blaues Shirt mit gelben Streifen an den Schultern, circa 1,80m groß, 30-40 Jahre. In der Tasche befanden sich mehrere persönliche Dokumente des 33-Jährigen sowie eine viertstellige Bargeldsumme. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/1857-0 in Verbindung zu setzen.

