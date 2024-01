Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Beamte der Hammer Polizei stellten am späten Mittwochabend (24. Januar) drei Graffiti-Sprayer im Schienenbereich der Deutschen Bahn, westlich der Östingstraße. Zwei 44- und 28-jährige Zeugen hatten die drei zwischen 25 und 29 Jahre alten Männer gegen 23.09 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich in verdächtiger Weise im Gleisbereich aufgehalten haben. Den Einsatzkräften gelang es, die drei unter Beteiligung eines Diensthundes direkt an einer abgestellten Eurobahn auf frischer Tat anzutreffen. Eine sich anschließende Flucht konnte durch weitere am Einsatz beteiligte Beamte vereitelt werden. Es wurde eine erhebliche Anzahl von Spraydosen als Beweismittel sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht benannt werden. Gegen die Sprayer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell