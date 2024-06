POL-EU: Betrüger täuschen Notlage vor

Blankenheim (ots) - Am gestrigen Donnerstag (30. Mai) meldete ein Zeuge um 20.45 Uhr einen Randalierer in Blankenheim am Rathausplatz. Der 46-jährige Mann aus Blankenheim wurde dabei beobachtet, wie er mit einem Gullideckel gegen die Eingangstür und den Aschenbecher des Rathauses schlug. Anschließend fragte der Mann in einer Pizzeria nach einem Taxi. Ein Kunde bot sich an, den Mann nach Ripsdorf mitzunehmen. Die Polizisten konnten das Fahrzeug antreffen und kontrollieren. ...

