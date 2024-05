Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer festgenommen

Blankenheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag (30. Mai) meldete ein Zeuge um 20.45 Uhr einen Randalierer in Blankenheim am Rathausplatz.

Der 46-jährige Mann aus Blankenheim wurde dabei beobachtet, wie er mit einem Gullideckel gegen die Eingangstür und den Aschenbecher des Rathauses schlug. Anschließend fragte der Mann in einer Pizzeria nach einem Taxi. Ein Kunde bot sich an, den Mann nach Ripsdorf mitzunehmen.

Die Polizisten konnten das Fahrzeug antreffen und kontrollieren.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von 0,4 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv.

Die Polizei war bereits eine Stunde zuvor zu einem Einsatz wegen des Blankenheimers gerufen worden. Er hatte die Scheibe eines Pkw eingeschlagen.

Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Zudem konnte bei dem Randalierer ein Mobiltelefon festgestellt werden, welches nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Handy wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell