POL-EU: Scheiben eingeschlagen

Euskirchen (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Mittwoch (29. Mai), 22 Uhr, bis Donnerstag (30. Mai), 8.30 Uhr, auf unbekannte Weise in eine Garage auf einem Vereinsgelände in der Erftstraße in Euskirchen ein und entwendeten einen Eimer Ketchup, sechs Flaschen Mayonaise, mehrere Flaschen Bier und einen Erste-Hilfe-Koffer. Der Ketchup-Eimer konnte außerhalb des umzäunten Geländes aufgefunden werden. Dieser war ...

