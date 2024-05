Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrt unter Alkohol endet mit hohem Sachschaden

Zülpich (ots)

In der Nacht des 30.05.2024 befuhr ein 22jähriger Mann aus Mechernich, zusammen mit drei weiteren Insassen seines PKW, den Frankengraben in FR Bonner Straße.

In einem Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in entgegengesetzter Fahrtrichtung gegen einen Bordstein und geriet durch den Aufprall auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Er stieß hier mit einem geparkten PKW zusammen, der wiederum in die Hauswand des Mehrfamilienhauses geschoben wurde. Die Hauswand wurde dabei beschädigt.

Das Unfallfahrzeug beschädigt danach eine Straßenlaterne schwer.

Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug über ein Nachbargrundstück an eine dort befindliche Mauer und einen Baum und anschließend frontal auf einem dort geparkten PKW.

Der Fahrer, sowie seine Beifahrer wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und standen unter Schock. Alle wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Mitinsasse des Unfallfahrzeuges flüchtete zu Fuß und konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Beim Unfallverursacher verlief ein Atemalkoholtest positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Insgesamt wurden zwei Fahrzeuge vollständig beschädigt. Die Straßenlaterne musste aufgrund der schwere der Beschädigung abgefräst werden.

Das Verursacherfahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell