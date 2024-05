Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheit im Verkehr

Zülpich (ots)

Polizeibeamten fiel am Dienstagnachmittag ein Mann aus dem Stadtgebiet Zülpich auf, der alkoholisiert zu Fuß unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. In der Nähe konnte ein Pkw aufgefunden werden, der dem Mann zugeordnet werden konnte. Der Motor war noch warm. In seiner Hosentasche befand sich der Fahrzeugschlüssel. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann das Fahrzeug gefahren ist. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Wegen der Trunkenheit im Verkehr wurde eine Anzeige gefertigt. Ihm wurde auf der Polizeiwache in Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

