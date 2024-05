Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Für Videodreh in eigene Gefahr gebracht

Dahlem-Baasem (ots)

Polizeibeamte erhielten am Montagabend (22.26 Uhr) Hinweise darauf, dass sich in einem leerstehenden Gebäude in der Rützgasse Personen aufhalten würden. Bei Eintreffen konnten die Beamten auch Geräusche und ein abgeparktes Fahrzeug vor dem Gebäude wahrnehmen. Aufgrund dessen wurde das Gebäude umstellt und mittels nachalarmierten Beamten durchsucht. Zu diesem Zwecke wurde lautstark angekündigt, dass die Polizei vor Ort ist und man das Gebäude selbständig verlassen soll. Auf diese Aufforderung reagierte niemand. Die Polizisten trafen dann zwei Männer (22 und 26 Jahre alt) mit Gegenständen in der Hand an. Aufgrund dessen, dass die ausgehende Gefahr von den beiden Männern nicht beurteilt werden konnte und nicht klar war, ob diese Werkzeuge / Waffen mit sich führten, wurden diese zunächst unter dem Vorhalten der dienstlich gelieferten Schusswaffe zu Boden gesprochen und fixiert.

Sie gaben an, dass sie für einen Videodreh einer Videoplattform ein "Lost Places"- Video drehen wollten. Auf die Frage, warum man sich auf die Ansprache der Polizei nicht bemerkbar gemacht habe, gaben sie an, Angst gehabt zu haben.

Die Männer aus der Gemeinde Hellenthal und dem Stadtgebiet Mechernich wurden sensibilisiert, dass ihr Verhalten gefährlich und leichtsinnig war. wurden vor Ort nach Personalienfeststellung entlassen.

Gegen sie wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell