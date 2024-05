POL-EU: Kupferkabel gestohlen

Euskirchen (ots) - Eine 44-jährige Frau aus Köln begann in einem Schuhgeschäft in der Roitzheimer Straße am Montag (27. Mai) gegen 15.45 Uhr einen Ladendiebstahl. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde die Frau in den polizeilichen Auskunftssystemen überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass sie einen Untersuchungshaftbefehl offen hatte. Die Frau wurde festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Ihr ...

mehr