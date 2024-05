POL-EU: Nach Unfall: Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Dahlem-Baasem (ots) - Polizeibeamte erhielten am Montagabend (22.26 Uhr) Hinweise darauf, dass sich in einem leerstehenden Gebäude in der Rützgasse Personen aufhalten würden. Bei Eintreffen konnten die Beamten auch Geräusche und ein abgeparktes Fahrzeug vor dem Gebäude wahrnehmen. Aufgrund dessen wurde das Gebäude umstellt und mittels nachalarmierten Beamten durchsucht. Zu diesem Zwecke wurde lautstark angekündigt, ...

mehr