Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mini beschädigt

Papenburg (ots)

Am 19. April gegen 16:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines weißen Minis die Straße Umländerwiek rechts in Papenburg. Dabei fuhr sie auf eine dortige Brücke, um auf die Straße Umländerwiek links zu wechseln. Ein älterer, weißer Audi, der die Umländerwiek links aus Richtung Splitting kommend befuhr, bog nach rechts auf die Brücke ein und kollidierte hier mit dem Mini. Durch den Unfall entstand an dem Mini ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Anschließend flüchtete der Audi in Richtung Mendelstraße. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Audi machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell