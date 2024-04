POL-PDPS: Gefälschte SMS führt zu Abbuchung von der Kreditkarte

Pirmasens (ots) - Am Sonntag, zwischen 14:00 und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz der Strahlentherapiepraxis neben dem Krankenhaus in der Pettenkoferstraße geparkten Toyota Yaris. Der Schaden an der Heckstoßstange wird auf 2500 Euro geschätzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen VW handeln, der zuvor rechts neben dem Toyota eingeparkt war. ...

