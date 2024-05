Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 24.05.-26.05.2024

Simmern (ots)

Wüschheim

Am frühen Freitagmorgen gegen 03:30, Uhr wurde hiesiger Polizeidienststelle ein verunfallter PKW im Kreuzungsbereich in der Ortslage Wüschheim gemeldet. Erst während der Unfallaufnahme erscheint eine Frau, die angibt den Unfall verursacht zu haben, an der Örtlichkeit. Sie gibt an, dass sie eingeschlafen und in Folge mit ihrem PKW gegen eine dort befindliche Grundstücksmauer gefahren sei. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Kirchberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Kirchberg, Oststraße, ein geparkter PKW großflächig beschädigt. Der PKW stand vor dem Haus des Geschädigten. Der/die Täter sind derzeit unbekannt. Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Simmern unter u.a. Nummer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell