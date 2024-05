Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Andernach 24.-26.05.24

Andernach (ots)

Mülheim-Kärlich

Am Freitag, den 24.05.24, kam es im Zeitraum zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich auf dem Parkplatz des Real Marktes. Ein parkender PKW wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am Freitag, den 24.05.24 kam es gegen 20:30 Uhr in der Koblenzer Straße zu einem Ladendiebstahl. Der Beschuldigte hatte versucht mehrere Lebensmittel in einem Rucksack zu entwenden. Bei der anschließenden Kontrolle des Beschuldigten kam es zur Widerstandshandlung, indem der Beschuldigte nach den eingesetzten Beamten trat. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weißenthurm

Am Freitag wurde gegen Mitternacht hiesiger Dienststelle eine Körperverletzung mit mehreren beteiligten Personen auf der Kirmes in Weißenthurm gemeldet. Dabei wurde eine Person mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt. Die Wunde des Geschädigten wurde durch Rettungskräfte erst versorgt. Der Beschuldigte entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am Samstagmorgen kam es gegen 01:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Andernach zu einer Sachbeschädigung. Durch mehrere Personen wurden dort Wahlplakate beschädigt. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Plaidt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der B 256 gegen 03:00 Uhr konnte bei einem Fahrzeugführer festgestellt werden, dass dieser Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Beschuldigte wurde auf die hiesige Dienststelle verbracht und die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

