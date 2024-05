Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrrad- und E-Scooter Diebstahl *Zeugenaufruf*

Sankt Sebastian (ots)

In der Nacht von Freitag (24.05.24) auf Samstag (25.05.24) wurden in Sankt Sebastian ein pinkes Kinderfahrrad und ein E-Scooter entwendet. Das Fahrrad war zum Zeitpunkt des Diebstahls an einem Zaun in der Buchenstraße angelehnt. Der E-Scooter wurde aus einem Gartengrundstück in der Thielengasse entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (Tel: 02632-9210) zu melden.

