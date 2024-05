Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Radarmessung in der Ostallee

Lahnstein (ots)

Am frühen Mittwochabend führte die Polizeiinspektion Lahnstein eine Geschwindigkeitsmessung in der Ostallee in Lahnstein durch. Durch die Umleitungsmaßnahmen bzgl. der Brückensanierung B42 ist diese Straße erheblich frequentiert. Es konnten bei der Messung 136 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überschritten. Zusätzlich wurden 14 Fahrzeuge aufgenommen, die verbotswidrig die Bus- und Rettungsspur benutzten. Die Polizeiinspektion Lahnstein kündigt weitere Kontrollen in diesem Bereich an.

