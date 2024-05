POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht in Emmelshausen - Zeugen gesucht

Polizei Bendorf (ots) - Sachbeschädigung an PKW In der Brexstraße in Bendorf wurde in der Nacht vom 16.05. auf den 17.05 bei zwei geparkten PKW die Frontscheibe durch unbekannte Täter beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Sachbeschädigung am Pumpenhaus in Vallendar Von Freitag auf Samstag wurde beim Pumpenhaus in Vallendar ein Abdeckgitter ...

mehr