Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf für das Wochenende 17.05. - 19.05.2024

Polizei Bendorf (ots)

Sachbeschädigung an PKW

In der Brexstraße in Bendorf wurde in der Nacht vom 16.05. auf den 17.05 bei zwei geparkten PKW die Frontscheibe durch unbekannte Täter beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Sachbeschädigung am Pumpenhaus in Vallendar Von Freitag auf Samstag wurde beim Pumpenhaus in Vallendar ein Abdeckgitter herausgerissen und in den Pumpensumpf geworfen. Dieses führt zu der Notwendigkeit einer aufwändigen Reparatur sowie zu einer extrem gefährlichen Situation, da der Schacht eine Tiefe von ca. 15 Metern aufweist. Ein Sturz in das dadurch entstandene Loch hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit tödliche Folgen. Die Gefahrenstelle wurde durch einen Mitarbeiter der VG Vallendar provisorisch abgesichert, bis eine professionelle Reparatur möglich ist.

Beschädigungen von Wahlplakaten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Bendorf mehrere Wahlplakate heruntergerissen und beschädigt. Ähnliche Taten hatten sich bereits in den Tagen vorher ereignet. In Zeiten vor Wahlen kommt es leider häufig zu vielen solcher Vorfälle, bei denen es sich definitiv nicht um eine Form der politischen Meinungsäußerung oder ein Kavaliersdelikt, sondern eindeutig um eine Straftat handelt. Selbst das Übermalen von Plakaten erfüllt regelmäßig bereits den Tatbestand einer Sachbeschädigung und wird nicht nur als ein harmloser Streich angesehen.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

Hochwasser:

Durch die starken Regenfälle und das daraus resultierende Hochwasser sind die Pegelstände an Rhein und insbesondere Mosel deutlich angestiegen. In den Ortslagen Vallendar und Bendorf wurden in diesem Zusammenhang bislang keinerlei polizeilichen Einsätze oder Sperrungen notwendig.

