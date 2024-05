Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht vom Pfingstwochenende der Polizeiinspektion Simmern

Polizei Simmern (ots)

Mehrere Ruhestörungen am Pfingstwochenende Am Pfingstwochenende, überwiegend in der Nacht von Sonntag auf Montag, wurden der Polizei Simmern mehrere Ruhestörungen, zumeist von Feierlichkeiten an Grillhütten, gemeldet. Hier konnte die Polizei letztendlich für die Nachtruhe sorgen.

Körperverletzung in Kastellaun

Am Samstagabend wurde die Polizei Simmern zu einer Körperverletzung nach Kastellaun gerufen. Der 15-jährige Anzeigenerstatter wurde im Bereich der Schloßstraße von zwei ebenfalls jugendlichen Tätern geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Er wurde dadurch leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden vermeintlichen Täter bereits entfernt, wobei beide namentlich bekannt sind. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Motorradunfall in Simmern, Motorradfahrerin leicht verletzt Am Freitagabend ereignete sich gg. 18.30 Uhr an der Auffahrt Simmern West zur B50 in Fahrtrichtung Flughafen Hahn ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Die 17-jährige Motorradfahrerin verlor in der Kurve vor dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Sie erlitt dadurch mehrere Prellungen und Schürfwunden und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

