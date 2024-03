POL-CUX: Mehrere Verkehrsstraftaten auf der BAB27 sowie in Bereich Hemmoor und Cadenberge

Cuxhaven (ots) - +++Verkehrsunfall mit Verletzten an der BAB 27+++ Am Samstag, dem 02.03.2024, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen an der BAB 27, dortige Anschlussstelle Hagen. Aufgrund der aktuellen Vollsperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede wird der Verkehr in Richtung Walsrode dort auf eine Umleitungsstrecke ...

mehr