Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven - Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

+++Verkehrsunfall mit Verletzten an der BAB 27+++

Am Samstag, dem 02.03.2024, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen an der BAB 27, dortige Anschlussstelle Hagen. Aufgrund der aktuellen Vollsperrung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede wird der Verkehr in Richtung Walsrode dort auf eine Umleitungsstrecke geführt. Nach ersten Erkenntnissen übersah hierbei eine 75-jährige Hildesheimerin mit ihrem PKW Fiat beim Einbiegen von der Autobahn auf die Straße Sandstedtermoor (K51) den dort fahrenden und bevorrechtigten PKW Audi eines 30-jährigen Loxstedters. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sowohl die Fahrerin des Fiat als auch ihre ebenfalls 75-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. An beiden beteiligten und nicht mehr fahrbereiten PKW entstanden deutliche Sachschäden in Höhe von insgesamt geschätzt 9000 Euro. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen im Zuge der Unfallaufnahme kam es nicht.

+++Trunkenheit im Verkehr in Geestland+++

Am Sonntag, dem 03.03.2024, gegen 04:00 Uhr, wurde durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland in der Ortschaft Langen der PKW einer 48-jährigen Bremerhavenerin kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort erfolgter Vortest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Bei eingehenderer Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich weiterhin heraus, dass dieses ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde. Entsprechend wurden die Kennzeichen entsiegelt. Der Bremerhavenerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wurden Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie aufgrund von Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

+++Verkehrsstraftaten durch Führer von E-Scootern+++

Im Verlauf des vergangenen Samstags, dem 02.03.2024, wurden durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland insgesamt drei Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) in Geestland sowie der Wurster Nordseeküste festgestellt, welche ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurden. Alle drei Fahrzeuge waren noch mit schwarzen Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2023 versehen. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eröffnet und die Weiterfahrt untersagt.

Es wird daher nochmals auf die erforderliche neue Versicherung für derartige Fahrzeuge ab dem 01.03.2024, mit einhergehendem Wechsel auf blaue Kennzeichen, hingewiesen (siehe hierzu Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28.02.2024).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell