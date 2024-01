Rees (ots) - Am Samstag (13. Januar 2024) kam es zur Tageszeit in Esserden und Haffen jeweils zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus bzw. eine Doppelhaushälfte. In Esserden schlugen die Täter zwischen 14:30 Uhr und 19:20 Uhr zu. Hier gelangten sie durch die Terassentür ins Haus. Die Terrasse grenzt an den Garten des Hauses am Erlenweg. Vom Garten gelangt man auf ...

