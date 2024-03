Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Wingst/ B73 - Kradfahrerin kollidiert mit Pkw und verletzt sich hierbei schwer

Am 01.03.2024, um 18:16 Uhr, kommt es auf der Bundesstraße 73, in der Wingst, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Krad-Fahrerin, 17 Jahre alt aus Lamstedt, und einer leichtverletzten PKW-Führerin. Hierbei befährt die PKW-Führerin, 62 Jahre alt, aus Osten, die Bundesstraße 73 in der Wingst in Richtung Cuxhaven. In Höhe Geestberg beabsichtigt die Kradführerin von einem Pendlerparkplatz auf die Bundesstraße in Richtung Cuxhaven aufzufahren. Dabei übersieht sie die aus Stade kommende PKW-Führerin. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei die Kradführerin schwer verletzt wird. Die PKW-Führerin erleidet einen Schock. Das Krad und der PKW werden stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme wird die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell