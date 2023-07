Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 41-jähriger BMW-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholbeeinflussung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, gegen 01:45 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer die BAB 5 entlang. Zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim, kurz vor dem Parkplatz Wachenburg, wurde der Lkw-Fahrer von einem 41-jährigen BMW-Fahrer überholt. Während des Überholvorgangs geriet der 41-Jährige plötzlich ins Schleudern und prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Lkw. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß zum Stehen. Der BMW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Die zur Unfallaufnahme beauftragte Polizeistreife konnte bei dem 41-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille, weshalb dem Mann in einem umliegenden Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Er hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb dieser abgeschleppt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell