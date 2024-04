Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Schwerer Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen auf BAB 6 nach Grenzübergang Goldene Bremm

Saarbrücken (ots)

Am 12.04.2024 gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ca. 4km nach dem Grenzübergang Goldene Bremm ein schwerer Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befährt mit seinem PKW die rechte der beiden Fahrspuren. Im Bereich der Brücke Im Almet wechselt 01 die Spur nach links, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der zu diesem Zeitpunkt auf der Überholspur fahrende PKW muss in der Folge nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend lenkt 02 nach rechts, kommt ins Schleudern und kollidiert letztlich, nach erneutem Gegenlenken mit der Mittelleitplanke. Durch die Kollision werden Teile der Leitplanke sowie Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert und treffen das dort auf der linken Fahrspur fahrende Fahrzeug. In der Folge leiten mehrere Fahrzeuge auf der Fahrspur in Fahrtrichtung Frankreich Gefahrenbremsungen ein. Trotz dieser Bremsungen ereignet sich ein weiterer schwerer Auffahrunfall, indem ein Fahrzeug mit erheblicher Geschwindigkeit ins Heck eines Vorausfahrenden fährt.

Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. 2 Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen ins Winterbergklinikum verbracht. Die Fahrspuren mussten voll gesperrt und der Verkehr über den Seitenstreifen in beide Fahrtrichtungen geführt werden. Die Beseitigung der Trümmerteile und Absperrung der beschädigten Leitplanken dauerte bis 18:30 Uhr an.

Das unfallverursachende Fahrzeug ist nicht bekannt. Nach Zeugenangaben könnte es sich um einen Ford, evtl. Modell Ranger, handeln.

Zeugen des Unfallgeschehens sowie bisher unbekannte geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der PI Sbr.-Stadt unter der 0681 9321 233 fernmündlich in Verbindung zu setzen.

