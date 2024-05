POL-PDKO: Diebstahl von Kirmesflagge

Andernach (ots) - Mülheim-Kärlich Am Freitag, den 24.05.24, kam es im Zeitraum zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich auf dem Parkplatz des Real Marktes. Ein parkender PKW wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen oder ...

